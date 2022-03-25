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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в 1/32 финала турнира в Майами
Арина Соболенко зачехлила ракетку на стадии 1/32 финала престижного турнира в Майами. Белоруска сражалась на корте против румынской спортсменки Ирины-Камелии Бегу. Взять верх Арине не удалось, за 1 час и 38 минут со счетом 6:4, 6:4 победу одерживает румынка. Именно она станет соперницей Александры Саснович в поединке за выход в 1/8. 25 сентября поздно вечером (ориентировочно в 23:15) на корте появится еще одна наша соотечественница. Виктория Азаренко сыграет с Екатериной Александровой. Эфир на "Беларусь 5 интернет".
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