Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале Уимблдонского турнира

Сегодня в полуфинале белоруска уступила тунисской теннисистке Унс Джабир (6) - 7:6 (7:5), 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Арина Соболенко во второй раз играла в полуфинале Уимблдона и во второй раз потерпела поражение, в 2021 году она проиграла чешке Каролине Плишковой. В решающем поединке в субботу, 15 июля, Джабир будет соперничать с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая в первом полуфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину - 6:3, 6:3.