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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале Уимблдонского турнира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в финал Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале белоруска уступила тунисской теннисистке Унс Джабир (6) - 7:6 (7:5), 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Арина Соболенко во второй раз играла в полуфинале Уимблдона и во второй раз потерпела поражение, в 2021 году она проиграла чешке Каролине Плишковой. В решающем поединке в субботу, 15 июля, Джабир будет соперничать с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая в первом полуфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину - 6:3, 6:3.
Полуфинальные встречи мужского одиночного разряда пройдут 14 июля. Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым (3), а серб Новак Джокович (2) сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером (8). Решающий поединок состоится 16 июля.
Фото: sb.by