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Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере станет первой ракеткой мира
Арина Соболенко возглавит топ-рейтинга ВТА по окончании US Open. Об этом стало известно после поражения польской спортсменки Иги Свёнтек в матче 1/8 финала открытого турнира США.Девушка встречу провела против представительницы Латвии Елены Остапенко, которая оказалась сильнее в трех сетах - 6:3, 3:6, 1:6.
Белорусская же спортсменка продолжает борьбу за титул, благодаря чему гарантированно наберет большое количество очков.
Впереди у теннисистки из Минска матч за выход в четвертьфинал турнира. Арина Соболенко встретится с 14-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной.
Фото: БЕЛТА
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