Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере станет первой ракеткой мира

Арина Соболенко возглавит топ-рейтинга ВТА по окончании US Open. Об этом стало известно после поражения польской спортсменки Иги Свёнтек в матче 1/8 финала открытого турнира США.Девушка встречу провела против представительницы Латвии Елены Остапенко, которая оказалась сильнее в трех сетах - 6:3, 3:6, 1:6.

Белорусская же спортсменка продолжает борьбу за титул, благодаря чему гарантированно наберет большое количество очков.

Впереди у теннисистки из Минска матч за выход в четвертьфинал турнира. Арина Соболенко встретится с 14-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной.