Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема - Australian Open. Вторая ракетка мира в матче 1/8 обыграла американку Аманду Анисимову - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Белорусская теннисистка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из шести.