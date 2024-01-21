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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема - Australian Open. Вторая ракетка мира в матче 1/8 обыграла американку Аманду Анисимову - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Белорусская теннисистка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из шести.

Следующий поединок Соболенко проведет с победителем пары Мирра Андреева/Барбора Крейчикова.

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