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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $826 тыс.,
БелТА.
В поединке второго раунда пятая ракетка планеты переиграла в двух тай-брейках российскую теннисистку Людмилу Самсонову, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге, - 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Арина Соболенко 11 раз подавала на вылет и совершила шесть двойных ошибок на своих подачах. Матч длился 2 часа 15 минут.
Следующей соперницей лучшей белорусской теннисистки будет чешка Маркета Вондроушова (92-й номер рейтинга WTA), обыгравшая эстонку Кайю Канепи (32), которая на старте победила белорусскую теннисистку Александру Саснович (30). В парном разряде белорусский тандем Арина Соболенко / Лидия Морозова также пробился в 1/4 финала, где встретится с испанско-японским дуэтом Кристина Буча / Макото Ниномия.
Вчера еще одна белоруска Виктория Азаренко (26) в 1/16 финала одиночного разряда обыграла украинку Ангелину Калинину (39) - 7:6 (11:9), 7:6 (7:5). Завтра в поединке за попадание в четвертьфинал Азаренко сыграет с китайской теннисисткой Синвэнь Жен (28).
Соревнования в Аделаиде завершатся 8 января. Они являются проверкой сил перед стартом первого в сезоне турнира серии Большого шлема- открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.
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