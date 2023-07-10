3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда белоруска переиграла в двух сетах российскую теннисистку Екатерину Александрову (22) - 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В четвертьфинале Соболенко будет соперничать с американкой Мэдисон Киз (18).
В первом раунде Арина Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди (82) - 6:3, 6:1, затем одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (41) - 2:6, 7:5, 6:2, а потом выиграла у россиянки Анны Блинковой (40) - 6:2, 6:3.
Фото: pexels.com
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все