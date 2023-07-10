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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда белоруска переиграла в двух сетах российскую теннисистку Екатерину Александрову (22) - 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В четвертьфинале Соболенко будет соперничать с американкой Мэдисон Киз (18).

В первом раунде Арина Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди (82) - 6:3, 6:1, затем одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (41) - 2:6, 7:5, 6:2, а потом выиграла у россиянки Анны Блинковой (40) - 6:2, 6:3.

Фото: pexels.com

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