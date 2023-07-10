Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда белоруска переиграла в двух сетах российскую теннисистку Екатерину Александрову (22) - 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В четвертьфинале Соболенко будет соперничать с американкой Мэдисон Киз (18).