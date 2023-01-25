Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open - 2023

Приятная новость из-за океана. Арина Соболенко вышла в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. В ¼ белоруска, которая занимает пятую строчку в планетарном рейтинге, встречалась с 64-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич. Для нашей спортсменки это крайне неудобная соперница. Прежде девушки сыграли шесть поединков, и лишь в одном минчанка была успешна. Очень напряженной получилась первая партия на кортах Мельбурна. Стартовый сет остался за Соболенко - 6:3. Во второй партии наша Арина вначале взяла три гейма подряд. Конечно, хорватка Векич постаралась навязать борьбу. Но итог матча - 6:3, 6:2 в пользу белоруски.