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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open - 2023

Приятная новость из-за океана. Арина Соболенко вышла в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. В ¼ белоруска, которая занимает пятую строчку в планетарном рейтинге, встречалась с 64-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич. Для нашей спортсменки это крайне неудобная соперница. Прежде девушки сыграли шесть поединков, и лишь в одном минчанка была успешна. Очень напряженной получилась первая партия на кортах Мельбурна. Стартовый сет остался за Соболенко - 6:3. Во второй партии наша Арина вначале взяла три гейма подряд. Конечно, хорватка Векич постаралась навязать борьбу. Но итог матча - 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

Таким образом сразу две наши соотечественницы оказались в полуфинале Australian Open. Виктория Азаренко 26 января сыграет за выход в финал с Еленой Рыбакиной, а Арина будет противостоять Магде Линетт из Польши.

Фото:БелТА

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