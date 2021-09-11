Белорусская теннисистка К. Дмитрук пробилась в финал юниорского US Open

Кристина Дмитрук пробилась в финал юниорского US Open. Накануне 17-летняя белоруска не оставила шансов швейцарке Себастианне Шилипоти - 6:1, 6:2. Уже вечером выйдет на корт в финальной игре против американки Робин Монтгомери. Дмитрук посеяна на соревнованиях под 6 номером, соперница - под 7.