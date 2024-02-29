Белоруска Лидия Морозова и бельгийка Кимберли Циммерманн стартовали с победой в парном разряде турнира WTA-500

Лидия Морозова из Беларуси и бельгийская теннисистка Кимберли Циммерманн победно стартовали в парном разряде турнира WTA-500 в американском Сан-Диего с призовым фондом 922 тыс. долларов.

В первом раунде они обыграли в трехсетовом матче Ангелику Морателли и Камиллу Розателло из Италии - 1:6, 6;1, 10:7. В четвертьфинале Морозова и Циммерманн cыграют с Николь Меликар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия).