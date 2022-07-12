Белорусская теннисистка Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште

Александра Саснович в первом раунде турнира серии WTA в Будапеште справилась с местной теннисисткой Фанни Штоллар - 6:3, 0:6, 6:3. Матч продолжался 1 час и 44 минуты, за это время белоруска совершила две двойные ошибки при 74-х процентах попадания первой подачи, реализовала 4 из 13 брейкпонтов, эйсов не совершала. Завтра соперницей Саснович по 1/8 финала станет американка Бернарда Пера.