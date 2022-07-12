3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусская теннисистка Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Александра Саснович в первом раунде турнира серии WTA в Будапеште справилась с местной теннисисткой Фанни Штоллар - 6:3, 0:6, 6:3. Матч продолжался 1 час и 44 минуты, за это время белоруска совершила две двойные ошибки при 74-х процентах попадания первой подачи, реализовала 4 из 13 брейкпонтов, эйсов не совершала. Завтра соперницей Саснович по 1/8 финала станет американка Бернарда Пера.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все