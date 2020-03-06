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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участие в турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участие в турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участие в турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). Об отказе в турнире двукратной чемпионки сообщила пресс-служба соревнований.

В основной сетке турнира ее заменит россиянка Вера Звонарева.

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