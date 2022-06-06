Белорусская теннисная федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и планирует обжаловать решение Международной теннисной федерации о приостановлении членства нашей федерации в ITF, а также об отстранении белорусских команд от участия в крупнейших турнирах. 6 мая 2022 года Международная теннисная федерация ратифицировала приостановку членства Белорусской теннисной федерации в ITF, основываясь на рекомендации Международного олимпийского комитета. Белорусская теннисная федерация продолжает свою работу на всех уровнях, отстаивая интересы наших спортсменов.