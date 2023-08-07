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Белорусская толкательница ядра Наталья Скребец завоевала бронзу на II Играх стран СНГ
Бронзу в соревнования по толканию ядра на II Играх стран СНГ выиграла белорусская спортсменка Наталья Скребец, которая в лучшей попытке показала результат 14,17 м, сообщает БЕЛТА.
Золотую медаль из Минска увезет представительница Узбекистана Паризод Абдуллаева, толкнувшая ядро на отметку 16,30 м. Серебро досталось россиянке Дарье Фоминой (15,01 м). Еще одна белоруска Екатерина Ананченко заняла четвертое место.
Фото: БЕЛТА
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