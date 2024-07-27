Белорусская велосипедистка Анна Терех заняла 29-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Париже

На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже разыграны первые медали в велоспорте на шоссе - женщины определили сильнейших в индивидуальной гонке, сообщает БЕЛТА.



Участие в гонке с раздельного старта приняли 35 девушек, в том числе наша Анна Терех. Протяженность маршрута составила 32,5 км, спортсменки стартовали у Дома инвалидов и финишировали на мосту Александра III. Белорусская велосипедистка преодолела дистанцию за 44 мин. 57,20 сек. и расположилась на итоговой 29-й позиции.



Олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке стала австралийка Грейс Браун, которая опередила Терех более чем на пять минут. Серебро завоевала Анна Хендерсон из Великобритании, тройку призеров замкнула американка Хлоя Дайгерт. Женская групповая гонка в Париже состоится 4 августа.



Летние Олимпийские игры 2024 года продлятся по 11 августа. Всего нашу делегацию в столице Франции представляют 17 спортсменов в десяти видах спорта.

