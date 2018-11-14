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Белорусская вытинанка пришлась по вкусу Эдгарду Запашному
Знаменитый укротитель хищников примерил новую форму II Европейских игр. Ее специально для фотосессии привезли из Минска. Автор идеи - белорусский модельер Юлия Латушкина. Символы всех видов спорта образуют из себя символичное "Древо жизни", также использована техника белорусской вытинанки. Форма сшита на одном из предприятий Пинска, специально под нестандартные фигуры братьев Запашных, которые являются звездными послами Игр. Дело в том, что самый большой размер коллекции спортивной формы - 50-й, а у Эдгарда - 58-й.
В число "звездных послов" Европейских игр входят выдающиеся и авторитетные личности из мира спорта, искусства и культуры из разных стран Европы. Первой этот статус получили 4-кратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Братья Запашные стали вторыми. Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске в следующем году.
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