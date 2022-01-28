Белорусская женская сборная по конькобежному спорту отправилась на Олимпиаду

Настрой боевой, к Олимпиаде готовы! С таким настроением наши девушки-красавицы из конькобежного спорта отправились накануне на главный старт четырехлетия. Марина Зуева, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева в составе. Уже во второй день Олимпийских игр - 5 февраля - будем переживать за лидера сборной Марину Зуеву на дистанции 3 000 метров.