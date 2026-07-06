Белорусские атлеты возвращаются на международную арену с флагом и гимном

Белорусские атлеты допущены и к участию в турнирах под эгидой Международной федерации роллер-спорта - без каких-либо ограничений с использованием национальной символики. Политически мотивированные санкции и дискриминация чистой воды - в прошлом.

С недавнего чемпионата мира по пулевой стрельбе наша команда привезла три золота и серебро, а на майском чемпионате Европы - фурор устроила сборная по тхеквондо.

Первым по-настоящему крупным стартом, когда нам вернули право выступать с национальной символикой, стала 14-я зимняя Паралимпиада в Италии. Шансом заявить о себе мы сразу же воспользовались: лыжник Роман Свириденко завоевал серебро и золото - в марте в Тезеро гимн Беларуси услышали миллионы.

Роман Свириденко завоевал серебро и золото в Тезеро

Здравый смысл шаг за шагом берет свое: политика дискриминации в спорте ни к чему хорошему не приведет, поэтому белорусов, пусть порой и нехотя, но возвращают на международную арену.

Тхеквондисты на чемпионате Европы в мае с флагом и гимном выступали блестяще - 3 золота и бронза в активе. Все это время, когда нам запрещали полноценно выступать, внутри атлетов копилась боль от несправедливости, которая и вылилась в результат.

Роман Туравинов, чемпион Европы по тхэквондо-2026: "Такая ситуация меня, наоборот, злила, и эта злость помогала становиться еще сильнее. У меня в голове всегда была мысль: "Хорошо, вы не пускаете, но я все равно докажу. Еще год подожду, если надо, ну еще год подожду, давайте".

Стрельба пулевая - с молодежного чемпионата мира в немецком Зуле буквально 10 дней назад наша сборная также привезла три золота и серебро. Здесь успех прогнозируемый, учитывая традиции Беларуси в этом виде спорта.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: "Ребята молодцы: они выехали, реализовались и показали, не могу сказать, что свои максимальные результаты, но учитывая то, что это старт очень важный, ответственность была большая. Максимум того, на что они были способны, они сделали".

Белорусские борцы также полноценно вернулись на международную арену с национальным флагом и гимном. Международная федерация "Объединенный мир борьбы" официально сняла все ограничения в отношении наших земляков - и это, конечно, влияет на результат.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: "Выступать под нашими национальными символами - это сумасшедшая мотивация для спортсменов. Как я уже говорил, это совсем другой внутренний настрой на старт. Это мощный дополнительный стимул и, конечно же, ответственность. Мы видим, как к нам относится государство, насколько оно сегодня вкладывает в спорт. И, безусловно, это, как говорил глава нашего государства, очень правильная дипломатия".

Понимая абсурд происходящего, Международный олимпийский комитет принял правки в Олимпийскую хартию, направленные на укрепление принципа нейтральности. Изменения усиливают формулировки, подчеркивающие, что спорт должен быть свободен от политического вмешательства. Но ряд федераций не прислушивается к требованиям от вышестоящих в табеле о рангах организаций.

Так, биатлонисты остаются вне мирового спорта. Но на примере вышеназванных сборных мы прекрасно понимаем: белорусский характер не сломать, и как только стреляющие лыжники получат свой шанс - мы вновь услышим наш родной гимн на этапах Кубка мира.