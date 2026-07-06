Белорусские батутисты выиграли 5 медалей на этапе Кубка мира в Португалии

5 медалей выиграли белорусские батутисты на четвертом этапе Кубка мира в Португалии. Екатерина Ершова сначала взяла золото в индивидуальных прыжках, а после повторила успех в синхронных - выступая в паре со Златой Миниахметовой.

На вторую ступень пьедестала почета в личных состязаниях поднялась Виолетта Бордиловская. Серебряную медаль среди мужчин завоевал и Иван Литвинович. В шаге от пьедестала остановился Андрей Буйлов. В синхронных прыжках Литвинович и Буйлов выиграли серебро.

Всего на этапе Кубка мира выступали батутисты более чем из 20 стран.