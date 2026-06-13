Белорусские байдарочницы стали третьими в четверке на ЧЕ в Португалии

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в Португалии, начался розыгрыш медалей. И в первом же решающем заезде Владислав Кравец завоевал золото. Не было равных уроженцу Пинска в байдарке-одиночке на "королевской" дистанции 1000 метров.

Был на высоте и женский квартет байдарки. Маргарита Ткачева, Надежда Кушнер, Владислава Скриганова и Инна Савчук стали третьими на дистанции 500 метров.

В суперкоротком спринте 200 метров каноист Александр Зубок также третий.