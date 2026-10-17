Белорусские боксеры вышли в пять финалов турнира памяти Виктора Ливенцева

Жаркие финальные бои 17 октября вновь состоятся под сводами "Чижовка-Арены". Спортсмены разыграют 17 комплектов наград международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. В решающую стадию первенства пробились 14 белорусов - нас ожидает пять исключительно белорусских финалов. Конкуренцию белорусским атлетам составили сильнейшие представители Грузии, России и не только.

Максим Паньков, финалист Международного турнира по боксу памяти Виктора Ливенцева:

"Хороший турнир, проводится каждый год. Приезжает много стран, высокая конкуренция, приезжают даже чемпионы Европы - здесь можно наработать классный опыт. Соперник хороший, будем работать с ним на дистанции. Он действует в ближнем бою и серийно. Будем расстреливать его с дистанции, так сказать, держать далеко".

Финальные бои среди мужчин в 16:00 стартуют на трибунах "Чижовка-Арены", вход свободный.