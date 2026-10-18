Белорусские боксеры завоевали 28 медалей на турнире памяти В. Ливенцева

Белорусские боксеры завоевали 28 наград домашнего международного турнира памяти Виктора Ливенцева. Всего борьбу за медали на "Чижовка-Арене" вели атлеты 10 стран, это более 100 сильнейших представителей вида спорта.

"Чижовка-арена" на 5 дней сменила ледовые баталии на боксерские поединки. Лучшие атлеты Беларуси, России, Грузии, Канады и не только вели борьбу за 17 комплектов наград. И пик медальных разборок пришелся на 17 октября. 13 финалов ожидало зрителей. В белорусскую копилку было завоевано 28 наград. 8 раз наши ребята поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

Дарья Лецко, чемпионка международного турнира по боксу памяти В. Ливенцева:

"Соперницы, которые со мной боксировали, все достойные. Первый раз тут выступаю, постоянно конкуренция растет. Все больше и больше распространяется этот турнир. Приезжают очень много стран".

5 исключительно белорусских финалов и яркая черта под домашним стартом. Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева определил всех триумфаторов и, конечно же, стал генеральной проверкой сил для белорусской сборной в преддверии чемпионата Европы среди атлетов до 23 лет - главного старта соревновательного сезона.

"В первую очередь мы готовимся сейчас к чемпионату Европы. Стало намного больше стран, намного больше конкуренции, намного тяжелее. Но мы поддерживаем уровень и стараемся еще больше расти", - отметил чемпион международного турнира по боксу памяти В. Ливенцева Дмитрий Сорокин.

Светлана Наумчик, генеральный секретарь Белорусской федерации бокса:

"Сейчас очень сильные боксеры из всех стран. И поэтому нам предстоят очень сложные бои, очень сложные поединки, учитывая то, что мы с этими ребятами не боксировали уже на протяжении, наверное, трех лет. Естественно, что наши ребята не готовы в полном объеме к такой конкуренции. Но именно на таких турнирах мы можем лучше подготовиться к предстоящему старту. На будущее, конечно, мы запланировали очень много турниров, очень много выездов и совместных учебно-тренировочных сборов именно с передовыми странами для того, чтобы нагнать то, что нам сейчас недостает".

Чемпионат Европы среди атлетов до 23 лет в ноябре примет Хорватия. А в эти дни в черногорской Будве продолжается юниорский планетарный форум, на который отправились 9 белорусов. В их числе призеры прошедшего континентального первенства среди боксеров до 19 лет - Богдан Шашлыков, Андрей Новик, Назар Стальчук и не только. Всего соревнования собрали около 500 атлетов.