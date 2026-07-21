Белорусские фристайлисты ждут полного допуска к международным турнирам

Белорусские фристайлисты в ожидании решения спортивных чиновников. Речь, безусловно, о допуске представителей отечественного лыжного союза к состязаниям под эгидой FIS. В середине июня был избран новый совет и глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

К первому заседанию организации наша сторона подготовила пакет документов, опираясь на недавние рекомендации МОК, чтобы вернуться в новом сезоне на турниры под национальной символикой. Председатель Федерации фристайла страны в интервью "Первому информационному" рассказал, как проходило обсуждение белорусского вопроса.

Александр Пенигин, председатель Белорусской федерации фристайла: "Заседание нового совета FIS 7 июля не принесло положительных результатов. Наш вопрос был подготовлен, направлено письмо от Белорусского лыжного союза с просьбой ввести в повестку дня полный допуск белорусской команды. Однако в какой-то степени это обсудили, но не вынесли это на голосование. Мы ожидаем, что следующий совет FIS, который будет 1-2 сентября, все-таки рассмотрит этот вопрос. И в полной мере допустит белорусскую команду по фристайлу для участия в международных соревнованиях под флагом и гимном нашей страны".

В Центре фристайла завершена реконструкция склона. А это значит, что лыжные акробаты снова могут усиленно тренироваться. На минувших выходных состоялся первый старт после обновления. Любовь Пилипенко и Владислав Вознюк выиграли чемпионат Беларуси среди юниоров по прыжкам на лыжах в воду.