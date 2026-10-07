Белорусские футболисты взяли верх над Финляндией и поднялись на 2-е место в группе Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу обыграла Финляндию в важнейшем матче Лиги наций. Встречу четвертого тура, номинально домашнюю для нашей команды, принимал Будапешт. "Белыя крылы" открыли счет уже на 14-й секунде усилиями Артема Шуманского. Это самый быстрый мяч в исполнении нашей сборной. И он так и остался единственным в противостоянии.

Таким образом белорусы переместились на второе место в своей группе: 7 очков, как и у Финляндии, которую они опережают за счет виктории в очном поединке. После победы над Сан-Марино накануне - 2:1 - возглавила квартет с девятью баллами Албания.

Заключительные матчи турнира пройдут в ноябре. 12-го числа на выезде белорусы сыграют с Сан-Марино, а 15-го - ключевая битва с албанцами. Прямую путевку в дивизион B, напомним, получит только победитель группы.