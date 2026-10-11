Белорусские гандболистки готовятся к возвращению на международную арену

Женская сборная Беларуси по гандболу начинает тренинг-кэмп в преддверии возвращения на международную арену.

Лучшие гандболистки страны проведут сборы до 25 октября в спортивном комплексе федерации профсоюзов "Ратомка".

Белорусскую команду пригласили на турнир Кубок Наций в Болгарию. Этот старт станет первым после длительного политически мотивированного отстранения белорусских гандболисток от участия во всех стартах под эгидой ИГФ и ЕГФ.

Игорь Папруга, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

"Я вижу, сколько труда прикладывает и Министерство спорта, и Федерация гандбола. Эти люди знают больше в организационных делах, имеют государственные должности. Поэтому большое спасибо всей стране, всем заинтересованным, потому что все это время мы целенаправленно готовимся и ждем старта, потому что если бы не было бы внимания со стороны государства, нам бы сложно было бы сохранить команду, а все девочки, которые приезжают, у них один вопрос: когда мы начнем играть".

Турнир в болгарском городе Кранево пройдет с 25 по 29 ноября.