Белорусские гимнасты будут выступать на мировой арене со своим флагом и гимном

Международная федерация гимнастики стала еще одной организацией, которая сняла все ограничения с белорусских и российских атлетов. Такое решение было принято на заседании исполкома ведомства в Шарм-эль-Шейхе.

В структуру World Gymnastics входят художественная и спортивная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика и аэробика.

Мировые федерации последовательно следуют новым рекомендациям МОК и возвращают белорусских спортсменов на состязания под своей эгидой с национальной символикой. Решение для гимнастов вступает в силу незамедлительно.

Елена Скрипель, председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики:

"Мы очень рады, что дети будут в равных условиях. Еще больше прибавит им мотивации, хотя они всегда были мотивированы. Очень надеялись на положительные вчерашние решения, которые были опубликованы уже сегодня. Для меня было неожиданным, что решение принято общим пакетом. Это грамотно, это целесообразно, потому что, мне кажется, спортивным международным, особенно федерациям, есть чем заняться. Сегодня столько всего в мире происходит. Хотя бы в спорте должно быть какое-то единство и согласие. И в спорте должны быть все-таки победы, которые дают результат и мотивацию жить под мирным небом".

Теперь осталось дождаться вердикта от европейского профильного ведомства, чтобы наши сборные получили право выступать и на турнирах Старого Света под своей символикой. Верим, что решение не заставит себя ждать слишком долго.



Ведь уже 27 мая в болгарской Варне начнется континентальный форум по художественной гимнастике. Контрольным стартом для наших граций будет чемпионат Беларуси. С 21 по 23 мая вся красота вида спорта во Дворце гимнастики открыта для зрителей. Вход свободный.

Белорусский дедлайн для World Athletics

Ранее все ограничения, напомним, были сняты с наших пятиборцев, представителей водных видов спорта, боксеров, тхэквондистов, волейболистов и борцов. Однако есть и обратная сторона медали. Некоторые ведомства отказались следовать прямым рекомендациям МОК, например, Международный союз биатлонистов и Международная федерация тенниса.



СМИ распространяли информацию, что в данный пул входит и World Athletics. Однако глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон рассказал, как идет взаимодействие с главным офисом в Монако.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

"На сегодняшний день мы подготовили письмо - дедлайн 20 мая. Мы ждем 20 мая, где они должны будут собраться и определить, как мы будем возвращаться в мировую легкую атлетику. Вышли на Себастьяна Коу, написали. Соответственно после этого мы будем обращаться в президиум, если Коу не будет отвечать, а дальше, если нужно, мы пойдем в арбитражный суд. Мы в своем письме подчеркнули, что отсылаем и на Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, и в Международный олимпийский комитет. Нам ответили, что получили наше письмо и донесут его до президента федерации Себастьяна Коу".