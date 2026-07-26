Белорусские гребцы в двойках взяли три золота на первенстве континента в Венгрии

Белорусы завоевали очередные золотые медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, сообщает БЕЛТА.

В завершение утренней программы последнего дня турнира состоялись четыре финала в мужских двойках на 500 метров, и в каждом из них наши спортсмены выиграли медали. Победы в своих заездах одержали байдарочники Георгий Ворожун и Артем Вайтешин (U18), Денис Ермоленко и Иван Булыга (U23), а также каноисты Севастьян Савельев и Алексей Маглюй (U18).

По итогам финала каноэ-двоек в зачете-U23 серебряными призерами стали братья Илья и Данила Верещако. В дневной и вечерней сессиях 26 июля на юниорском и молодежном чемпионате Европы в Венгрии белорусские гребцы примут участие еще в 21 медальном заезде.