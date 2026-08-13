Белорусские клубы поборются за выход в плей-офф Лиги конференций

На кону - раунд плей-офф квалификации футбольной Лиги конференций! Белорусские клубы сегодня постараются сделать еще один шаг на пути к основному этапу.

Так, действующий чемпион страны "МЛ Витебск" в номинально домашнем матче будет противостоять боснийскому "Борацу" после поражения 0:1 в первой встрече. А минское "Динамо" на прошлой неделе с аналогичным счетом уступило португальской "Браге" и попытается взять у грозного оппонента реванш в ответной игре.

Удастся ли - узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 20 часов.