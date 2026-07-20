Белорусские пловцы готовятся к чемпионату Европы в Париже

Национальная сборная Беларуси по плаванию активно готовится к чемпионату Европы по водным видам спорта, который пройдет в середине августа в Париже.

Контрольной проверкой сил стал Кубок страны. 8 пловцов представят Беларусь на континентальном форуме. В 19 номерах программы будет белорусский интерес.

World Aquatics - мировая спортивная структура, которая одной из первых допустила белорусов к стартам под своей эгидой без ограничений.

Но парадокс: Европейское бюро прямой установке от МОК не следует. О политике в спорте в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказала глава профильного ведомства Ольга Степусь.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"Европейская федерация попросила взять паузу до сентября, пока еще мы будем в нейтральном статусе в отличие от юниоров. Хочу приоткрыть завесу тайны. С юниорами все тоже было не так просто вопреки решениям МОК. Немецкая федерация, организатор чемпионата Европы по плаванию среди юниоров, была против, но нам удалось вступить в серьезные переговоры с Европейской федерацией, и нас допустили полностью как страну. Нам нужно будет продолжать системную работу, есть отклик, контакт, поэтому я считаю, что у нас все впереди".

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет во Франции с 10 по 16 августа.