Белорусские пятиборцы завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

Триумфальное выступление на международной арене белорусских пятиборцев. Сборная страны привезла 11 медалей чемпионата Европы среди спортсменов до 15 и до 19 лет.

В Португалии младшая возрастная группа завоевала восемь наград, среди них шесть с золотым отливом. Победы во всех четырех дисциплинах: в личном и командном зачетах, эстафете и миксте одержал Клим Гнедчик.

У девушек трехкратной чемпионкой стала Алиса Квашневская. Параллельно, там же в категории до 19 лет белорусы завоевали три медали. Аким Гнедчик завоевал по одной медали каждого достоинства.

Ранее белорусские пятиборцы привезли девять наград чемпионата мира в Испании. Семь раз на пьедестал почета поднимались ребята до 15 лет, два высших призовых места добавили парни до 19 лет.