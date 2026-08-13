Белорусские шутеры выиграли бронзу "Игр будущего - 2026"

Фиджитал-спорт, несмотря на свою молодость, стремительно шагает по миру. На недавних "Играх будущего", которые прошли в Астане, приняли участие более 800 человек из нескольких десятков стран. В 3 из 8 дисциплин выступали и белорусы. Причем в фиджитал-шутере наши парни второй год подряд взяли бронзу. Суть вида спорта проста: спортсмены соревнуются не только на реальной площадке, но и на компьютерных симуляторах. А это уникальная возможность вырвать современных подростков из цифровой среды.

Андрей Макаренко, председатель Белорусской федерации фиджитал-спорта:

"Представить человека, который не имеет компьютера, приставки, даже мобильного телефона, наверное, практически невозможно. И вот фиджитал-спорт - инструмент, который нам поможет ребенка забрать из цифрового мира хотя бы на пару дней на баскетбольную площадку, на футбольное поле, в тренажерный зал, чтобы действительно его сделать гармоничной личностью, приобщить, помимо цифровой культуры, еще и к физической".

Даниил Черепко, участник "Игр будущего – 2026" в фиджитал-танцах:

"Фиджитал – идеальный компромисс, потому что это объединение двух моментов: физическая нагрузка, при этом надо и в игре разбираться. Если ты просто крутой футболист, этого в фиджитале как минимум недостаточно, потому что нужно уметь джойстик держать правильно, нужно в игре тактики понимать какие-то, а не просто перенести свои знания в игру, это достаточно тяжелый процесс. Поэтому это хороший компромисс, особенно для молодого поколения, которое выросло на играх".

"IV Игры будущего" состоятся в следующем году, на их проведение претендуют Бразилия, Сербия, ЮАР и Узбекистан. Чтобы попасть на форум в качестве участников, предстоит пройти квалификационный отбор.