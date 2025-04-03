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Белорусские спортсмены выиграли 36 медалей турнира "Легенды гимнастики"
На базе РЦОП "Стайки" подошел к концу международный турнир по спортивной гимнастике "Легенды гимнастики" с участием спортсменов из четырех стран, пишет БЕЛТА.
Программу соревнований завершили финалы в отдельных видах среди юниоров и юниорок. У девушек победы на брусьях и в вольных упражнениях одержала белоруска София Штыхецкая, ставшая абсолютной чемпионкой домашнего турнира. Ранее она праздновала успех в многоборье, а также в упражнении на бревне и в опорном прыжке. Двукратным призером в четверг, 3 апреля, стала и наша Анна Золотухина, взявшая серебро на брусьях и бронзу на ковре.
В упражнении на кольцах у парней лучшим был белорус Владислав Басаргин, бронза в этом виде досталась его соотечественнику Артему Снетко. В опорном прыжке первенствовал наш Гордей Передереев, вторым расположился его партнер по команде Станислав Павлюченко. В упражнении на параллельных брусьях белорусы Владислав Басаргин и Арсений Баклага выиграли серебро и бронзу соответственно.
Таким образом, в общей сложности представители Беларуси завоевали 36 медалей турнира "Легенды гимнастики": 11 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых. Всего международные соревнования в "Стайках" собрали около сотни гимнастов из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.