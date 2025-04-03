Белорусские спортсмены выиграли 36 медалей турнира "Легенды гимнастики"

Фото: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad116c3c-83f9-4b5d-8481-4008fc441d85/conversions/b3fd6eec-ab13-444b-9fa8-7457e2a47f1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad116c3c-83f9-4b5d-8481-4008fc441d85/conversions/b3fd6eec-ab13-444b-9fa8-7457e2a47f1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad116c3c-83f9-4b5d-8481-4008fc441d85/conversions/b3fd6eec-ab13-444b-9fa8-7457e2a47f1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad116c3c-83f9-4b5d-8481-4008fc441d85/conversions/b3fd6eec-ab13-444b-9fa8-7457e2a47f1d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

На базе РЦОП "Стайки" подошел к концу международный турнир по спортивной гимнастике "Легенды гимнастики" с участием спортсменов из четырех стран, пишет БЕЛТА.

Программу соревнований завершили финалы в отдельных видах среди юниоров и юниорок. У девушек победы на брусьях и в вольных упражнениях одержала белоруска София Штыхецкая, ставшая абсолютной чемпионкой домашнего турнира. Ранее она праздновала успех в многоборье, а также в упражнении на бревне и в опорном прыжке. Двукратным призером в четверг, 3 апреля, стала и наша Анна Золотухина, взявшая серебро на брусьях и бронзу на ковре.

В упражнении на кольцах у парней лучшим был белорус Владислав Басаргин, бронза в этом виде досталась его соотечественнику Артему Снетко. В опорном прыжке первенствовал наш Гордей Передереев, вторым расположился его партнер по команде Станислав Павлюченко. В упражнении на параллельных брусьях белорусы Владислав Басаргин и Арсений Баклага выиграли серебро и бронзу соответственно.