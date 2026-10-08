Белорусские спортсмены завоевали 6 медалей Кубка мира по тхэквондо

Высокий уровень конкурентоспособности на планетарной арене продемонстрировала сборная Беларуси по тхэквондо. Наши спортсмены завоевали 6 медалей Кубка мира, который состоялся в Испании. Награду с золотым отливом категории "предъюниоры" добыла Ангелина Воронко, которая на своем пути одолела представительниц Аргентины, Польши, Израиля и свою принципиальную соперницу из Англии. Еще одну награду высшего достоинства в белорусскую копилку положила Ольга Хомчик.

Олег Проневич, председатель Белорусской федерации "Таеквон-до МФТ":

"Команда выступила хорошо, команда на протяжении года тренировалась, готовилась, прошли 3-4 сбора. Несмотря на то что у нас буквально за 2 дня поездка практически отменилась из-за виз, благодаря испанской федерации нам все-таки в последний день дали зеленый свет, и мы приняли участие. Это тоже бьет по психологии любого спортсмена".

Ангелина Воронко, чемпионка Кубка мира по тхэквондо:

"Турнир был для меня вполне сложный. Я прошла 5 поединков, третий спарринг за место у меня был с девочкой, которой проигрывала на чемпионате мира и чемпионате Европы, но сейчас я смогла у нее выиграть на последних секундах".

Всего участие в Кубке мира приняло почти 3 тысячи спортсменов из 56 стран.