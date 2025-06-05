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Белорусские велосипедисты завоевали 4 медали в последний день Гран-при Санкт-Петербурга
На велотреке "Локосфинкс" завершились международные соревнования по велоспорту на треке "Гран-при Санкт-Петербурга" 2025 года, пишет БЕЛТА.
Участие в турнире приняли гонщики из Беларуси, России и Казахстана. В заключительный день спортсмены разыграли восемь комплектов наград, наши велосипедисты поднялись на подиум по итогам четырех видов программы. В мужском мэдисоне (парной гонке на выносливость) третье место заняли Евгений Королек и Денис Мазур, в этом же виде программы у девушек бронзу завоевали Аделина Сакун и Алина Короткина.
По итогам кейрина (группового спринта) копилка белорусской команды пополнилась двумя серебряными наградами: вторые результаты показали Артем Зайцев у мужчин и Варвара Босякова у женщин. Суммарно из Санкт-Петербурга наши спортсмены увезут 9 медалей (3-2-4). Двукратным победителем соревнований стал Зайцев, одно золото в юниорском зачете завоевал Никита Бабович.