Белорусские велосипедисты завоевали 4 медали в последний день Гран-при Санкт-Петербурга

Участие в турнире приняли гонщики из Беларуси, России и Казахстана. В заключительный день спортсмены разыграли восемь комплектов наград, наши велосипедисты поднялись на подиум по итогам четырех видов программы. В мужском мэдисоне (парной гонке на выносливость) третье место заняли Евгений Королек и Денис Мазур, в этом же виде программы у девушек бронзу завоевали Аделина Сакун и Алина Короткина.