Белорусские волейболисты открывают международный сезон в Казани

В эти дни все внимание поклонников белорусского спорта приковано к Казани, где разгоняется международный волейбольный сезон. Местные клубы, как мужской, так и женский, летом усилили именитые белорусские волейболисты Анна и Владислав Давыскибы.

Накануне свой очередной поединок Кубка Легенд провел казанский "Зенит" и добился уверенной победы, выйдя в финал четырех.

Волейбольная Казань, по праву считающаяся одним из мировых центров этого вида спорта, открывает большой международный сезон. С этого года здесь выступают сразу несколько белорусских волейболистов - представителей разных возрастов и поколений, но объединенных одним: все они защищают цвета одного из сильнейших клубов Европы - казанского женского волейбольного клуба "Динамо-Ак Барс".

Накануне в Казани прошла командная фотосессия, в которой приняли участие все звезды "Динамо-Ак Барс". А после этого мужские спортсмены вышли на площадку в рамках Кубка Легенд - турнира, который лишь отчасти можно назвать товарищеским. Уже по атмосфере на трибунах видно, насколько трепетно в Казани относятся к волейболу: болельщики заполняют зал и поддерживают своих любимчиков с невероятной энергией.

В главном матче игрового дня казанский "Зенит" одержал победу. Видную роль в игре исполнил белорус Владислав Давыскиба. Поддержать его на трибунах пришли не только белорусские журналисты, но и представители белорусской диаспоры, которые живут в Казани уже много лет, сохраняя любовь к родине. Владислав наверняка ощутил эту поддержку земляков.

Алексей Вербов, главный тренер ВК "Зенит" (Казань, Россия):

"Он читает, видит игру, защищается, и, наверное, лучше всех у нас в команде. Куда мы не возьмем, везде Давыскиба будет наверху, поэтому это, наверное, его миссия какая-то. Он рано уехал в Италию, несмотря на свой юный возраст. Можно сказать, что он уже такой ветеран, матерый спортсмен. Так что я надеюсь, что это еще только начало его карьеры на высочайшем уровне".

Суперлига - главное соревнование международного сезона, в котором выступают сильнейшие клубы. В женском чемпионате представлена и белорусская команда "Минчанка". Но главное в нынешнем состоянии белорусского волейбола - то, что все больше волейболистов играют в клубах самого высокого уровня.

В этом сезоне белорусский зритель будет особенно внимательно следить за тем, как ребята и девушки защищают честь родной страны на большой международной арене.