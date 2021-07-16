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Белорусские атлеты отправляются на Олимпиаду в Токио
Всего неделя остается до того момента, когда внимание болельщиков всего мира будет приковано к старту XXXII летних Олимпийских игр. Атлеты разных стран уже отправляются в Токио, где их ждет непростое испытание в антиковидных условиях. В 21:00 в Токио отправилась очередная группа белорусских спортсменов. Присел на дорожку с ними Станислав Липский.
Белорусские пловцы уже в Японии, сегодня (за неделю до старта Игр) в Страну восходящего солнца проводили сборную по академической гребле, команду по стрельбе пулевой и женскую сборную Беларуси по стрельбе из лука.
Выделить олимпийцев из числа обычных путешественников проще простого: брендированная форма с логотипом team.by однозначно получилась яркой, но, что приятно вдвойне, олимпийская экипировка в этом году с пометкой "Сделано в Беларуси".
Серебро II Европейских игр в исполнении женской сборной Беларуси по стрельбе из лука внушает оптимизм в выступление девушек в Японии, а, учитывая, что эта команда на чемпионате мира пробилась в восьмерку сильнейших, то при удачном раскладе шансы на медали здесь у нас есть.
А вот в стрельбе пулевой Беларусь представит опытный Юрий Щербацевич, дочь олимпийского чемпиона Сергея Мартынова Мария и Виктория Чайка - у этой спортсменки 4 награды чемпионатов мира в разные годы.
Олимпийская деревня принимает первых постояльцев
Белорусский десант тем временем уже работает в Олимпийской деревне в Токио -речь о нашей административной группе и медперсонале во главе с Ириной Малеваной. Наша команда на молекулы разобрала правила поведения в карантине, а именно такие меры действуют в Олимпийской деревне: узнала как, когда и в каком порядке сдавать тесты на коронавирус, а также узнала, как работает пропускная система в деревню атлетов.
В Токио в эти дни очень жарко и влажно, так называемой суперадаптации нет, физические упражнения, пробежки даются очень тяжело. Но качество воды здесь хорошее, что в совокупности со специальными солесодержащими веществами, которые выдаются в специальном пакетике, позволяет спортсменам восстановить водно-электролитный баланс при больших нагрузках достаточно быстро. Безусловно, Япония подошла очень ответственно к проведению Олимпиады.
Белорусские атлеты отправляются на Олимпиаду в Токио
Добавим, сегодня Национальный олимпийский комитет запустил акцию в поддержку наших атлетов в Токио под названием "Разам з камандай!". Стать ее участником проще простого - на своей страничке в Instagram необходимо опубликовать в прозе или стихотворной форме слова поддержки белорусским атлетам. Лучшие получат эксклюзивные олимпийские сувениры из Японии. Вместе болеем за Беларусь!
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