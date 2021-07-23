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Белорусские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио

Белорусские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио, сообщаетБелТА.

Очередность выхода команд на дорожки стадиона определялась согласно японскому алфавиту. Открыли шествие олимпийцы Греции. За ними вышла команда беженцев. Белорусы проследовали за командой Венесуэлы.

В Токио выступят 108 представителей нашей страны в 20 видах спорта.

В роли знаменосцев выступили представительница стрельбы из лука Анна Марусова и пловец Никита Цмыг. Следующими вышли спортсмены из Белиза.

Замкнула парад многочисленная японская олимпийская дружина. По данным организаторов, в параде принимали участие более 6 тыс. атлетов и тренеров, 900 представителей СМИ и 1500 сотрудников телевидения.


Прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 5".

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