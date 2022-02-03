Белорусские атлеты в случае золота в Пекине получат 384 тыс. руб

В ближайшие 16 дней нашим спортсменампредстоит показать все то, к чему они шли на протяжении всей карьеры. Но кроме медалей и рекордов, будут сражаться они и за солидные призовые. Белорусские атлеты в случае золота в Пекине получат 384 тыс. рублей, за серебро - 192 тыс. рублей, а бронзовый призер Олимпиады получит 128 тыс. рублей.