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Белорусские баскетболисты вышли в плей-офф Игр БРИКС
Сборная Беларуси по фиджитал-баскетболу вышла в плей-офф турнира на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.
Нашу страну на турнире представляют баскетболисты Сергей Вабищевич, Максим Сазонов (оба - "Шахтер") и Максим Лютыч ("Борисфен"), а также киберспортсмен Сергей Суханов. На предварительном этапе сборная Беларуси обыграла команды Армении (29:28), Абхазии (29:12) и Колумбии (46:17), но в решающем матче группы "В" уступила россиянам (28:30). Таким образом, белорусы вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пула "А" сборной Бразилии. Поединок пройдет завтра, начало - в 12.30.
Матч по фиджитал-баскетболу состоит из двух частей: сначала участники проводят игру в спортивном симуляторе, а затем выходят на реальную площадку. Результат встречи определяется по сумме виртуального и физического поединков. В случае ничейного счета назначается серия штрафных бросков.
Фото: БЕЛТА
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