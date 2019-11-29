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Белорусские батутисты - финалисты ЧМ в Токио

Дуэт витебских батутистов - Владислава Гончарова и Олега Рябцева - вышел в финал соревнований по прыжкам на батуте, которые проходят на чемпионате мира в столице ближайшей Олимпиады - Токио. Причем сделали это наши парни с первым результатом.

У девушек Валентина Богомолова и Ангелина Хотян стали в отборе восемнадцатыми и завершили борьбу.

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