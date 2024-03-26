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Белорусские батутисты Литвинович и Бордиловская завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже
"Психологически было тяжело. В оставшихся двух этапах Кубка мира необходимо было попасть в финалы, чтобы заработать рейтинговые очки", - таким мнением после прилета домой поделился белорусский батутист Иван Литвинович, который вместе с Виолеттой Бордиловской завоевал олимпийские лицензии на игры в Париже.
Для квалификации спортсменам необходимо было попасть в топ-10 рейтинга по количеству набранных баллов на отборочных этапах Кубка мира. Из-за отстранения белорусы пропустили турниры в Португалии, США и Болгарии. Но Литвинович на первенствах в Баку и немецком Котбусе дважды стал бронзовым призером и в сумме набрал 100 рейтинговых очков. В активе же Бордиловской - 40 баллов, которых также хватило для олимпийского отбора.
На данный момент Белорусские спортсмены олимпийские нормативы помимо прыжков на батуте выполнили в борьбе, академической гребле, велоспорте на шоссе, легкой атлетике, плавании и таэквондо. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
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