Белорусские батутисты Литвинович и Бордиловская завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже

"Психологически было тяжело. В оставшихся двух этапах Кубка мира необходимо было попасть в финалы, чтобы заработать рейтинговые очки", - таким мнением после прилета домой поделился белорусский батутист Иван Литвинович, который вместе с Виолеттой Бордиловской завоевал олимпийские лицензии на игры в Париже.

Для квалификации спортсменам необходимо было попасть в топ-10 рейтинга по количеству набранных баллов на отборочных этапах Кубка мира. Из-за отстранения белорусы пропустили турниры в Португалии, США и Болгарии. Но Литвинович на первенствах в Баку и немецком Котбусе дважды стал бронзовым призером и в сумме набрал 100 рейтинговых очков. В активе же Бордиловской - 40 баллов, которых также хватило для олимпийского отбора.