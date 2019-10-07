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Белорусские батутисты с двумя медалями возвращаются из Испании с этапа Кубка мира

Золото в индивидуальных прыжках выиграл Владислав Гончаров. В синхронных - бронза у Ивана Литвиновича и Никиты Фомченко.

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