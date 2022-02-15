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Белорусские батутисты вернулись с этапа Кубка мира в Баку
Сегодня с этапа Кубка мира в Баку вернулись белорусские батутисты. Серебро - в индивидуальных прыжках, что является олимпийским видом программы, дороже золота в синхроне. Таким мнением по прилете поделился Андрей Буйлов. В целом же в Баку вместе с Иваном Литвиновичем белорусы продемонстрировали высокое качество своих программ, за что и получили хорошие баллы от судей. Напомним, олимпийский чемпион Токио - Литвинович - выиграл золото в личном турнире и стал лучшим вместе с Буйловым в синхронных прыжках. Андрей Буйлов вдобавок стал вторым в индивидуальных состязаниях.
Всего в соревнованиях принимали участие около 60 батутистов из 13 стран мира. Кроме этапов Кубка мира, наши батутисты в текущем сезоне готовятся выступить на европейском чемпионате и планетарном форуме.
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