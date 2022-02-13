Белорусские батутисты выиграли 3 медали этапа Кубка мира в Баку

Яркое возвращение прыжков на батуте в спортивный календарь. Олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович выиграл золото первого в сезоне этапа Кубка мира в Баку. Лучший результат наш спортсмен показал и по итогам квалификации. На вторую ступень пьедестала почета поднялся еще один наш спортсмен Андрей Буйлов.