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Белорусские батутисты выиграли 3 медали этапа Кубка мира в Баку

Яркое возвращение прыжков на батуте в спортивный календарь. Олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович выиграл золото первого в сезоне этапа Кубка мира в Баку. Лучший результат наш спортсмен показал и по итогам квалификации. На вторую ступень пьедестала почета поднялся еще один наш спортсмен Андрей Буйлов.

После эти же ребята стали лучшими и в синхронных прыжках. Отметим, всего в соревнованиях принимали участие около 60 батутистов из 13 стран мира.

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