Белорусские батутисты выиграли 4 награды на чемпионате Европы в Сочи

Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев взошли на высшую ступень пьедестала в командном зачете у взрослых. В такой же дисциплине, но у женщин Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебро. Также в рамках континентального форума прошли состязания в командном турнире среди юниоров. У наших парней - золото, у девушек - серебро. Первенство завершится завтра. На кону награды в личных дисциплинах.