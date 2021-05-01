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Белорусские батутисты выиграли 4 награды на чемпионате Европы в Сочи
Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев взошли на высшую ступень пьедестала в командном зачете у взрослых. В такой же дисциплине, но у женщин Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебро. Также в рамках континентального форума прошли состязания в командном турнире среди юниоров. У наших парней - золото, у девушек - серебро. Первенство завершится завтра. На кону награды в личных дисциплинах.
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