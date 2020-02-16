Белорусские батутисты выиграли две медали этапа Кубка мира

Две медали выиграли белорусские батутисты на первом в сезоне этапе Кубка мира, который прошел в Баку. В индивидуальных состязаниях, которые являются олимпийской дисциплиной, серебро завоевал Иван Литвинович. Еще один белорус - Владислав Гончаров - стал седьмым. Правда, в синхронных прыжках вместе с Олегом Рябцевым он выиграл золото. Наш женский дуэт занял восьмое место.