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Белорусские батутисты завоевали 13 медалей чемпионата Европы

Золотую награду чемпионата Европы по прыжкам на батуте выиграл белорус Олег Рябцев. Серебро на счету олимпийского чемпиона Владислава Гончарова. Ранее Гончаров и Рябцев заняли первое место в синхронных прыжках. Кроме того, Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев первенствовали в командном турнире. Всего же с учетом юниорских соревнований на счету нашей команды 13 наград.

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