Белорусские биатлонистки не попали в топ-15 гонки преследования на Всероссийской спартакиаде сильнейших

В Златоусте Челябинской области продолжаются соревнования по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта 2024 года, сообщает БЕЛТА.

Вслед за мужчинами награды в гонке преследования разыграли женщины. Из 58 биатлонисток все четыре огневых рубежа "на ноль" прошли только две - одним из идеальных стрелков стала белоруска Дарья Кудаева. Благодаря точной работе на коврике наша спортсменка разменяла 27-ю стартовую позицию на 19-ю финишную, став лучшей среди подруг по команде. Забраться еще выше не позволил медленный лыжный ход. Анна Сола, которая убегала на дистанцию 13-й, схватила сразу семь штрафных кругов, из-за чего откатилась на 22-е место. Ирина Лещенко стала 25-й, Елена Кулак не финишировала.

Победу в женском пасьюте одержала представительница Тюмени Виктория Сливко, серебро с прорывом на 15 строчек вверх завоевала Ирина Казакевич из команды Свердловской области, тройку призеров замкнула Анастасия Гореева из Московской области. Ранее двукратным чемпионом спартакиады у мужчин стал Эдуард Латыпов, а лучшим из белорусов в мужской гонке преследования оказался Антон Смольский, занявший десятую позицию.

Соревнования по биатлону в Златоусте продолжатся во вторник, когда состоятся две индивидуальные гонки. 16 февраля пройдет смешанная эстафета, на следующий день запланированы масс-старты. Завершится программа Всероссийской спартакиады 18 февраля мужской и женской эстафетами.

