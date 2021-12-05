Белорусские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Четверка, которую составляют Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола, вот уже второй сезон кряду стабильно демонстрирует хороший результат. Однако нынешний год олимпийский, поэтому к первой эстафете было приковано повышенное внимание. Белоруски уступили победительницам француженкам около 58 секунд. Наши девчата на стрельбище промахнулись шесть раз. Однако эти временные задержки спортсменки отработали ходом. Они показали четвертую общекомандную скорость на лыжне. Всего стартовали 22 сборные.