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Белорусские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Белорусские биатлонистки завоевали серебро на этапе Кубка мира, который принимает шведский Эстерсунд.

Четверка, которую составляют Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола, вот уже второй сезон кряду стабильно демонстрирует хороший результат. Однако нынешний год олимпийский, поэтому к первой эстафете было приковано повышенное внимание. Белоруски уступили победительницам француженкам около 58 секунд. Наши девчата на стрельбище промахнулись шесть раз. Однако эти временные задержки спортсменки отработали ходом. Они показали четвертую общекомандную скорость на лыжне. Всего стартовали 22 сборные.

В общем зачете Кубка наций белоруски поднялись на одну позицию в табеле. Теперь сборная занимает третье место. В активе 1520 очков. Следующий этап состоится в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря. В расписании спринты, пасьюты и эстафеты.

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