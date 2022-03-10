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Белорусские биатлонисты прилетели на этап Кубка России в Уфу

Белорусских биатлонистов с хлебом и солью встретили в Уфе перед стартом заключительного - 9-го этапа Кубка России. В столице Башкортостана в составе нашей сборной выступят практически все лидеры, а также ближайшие резервисты - они уже опробовали трассу. По планам организаторов, 12 марта пройдут спринты, 14-го - гонки преследования. На среду запланированы масс-старты. Также наши стреляющие лыжники примут участие в чемпионате России, который продлится с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.

Спорт вне политики!

В то же время политическое давление спортивного сообщества на наши страны не утихает. Все идет к тому, что Беларусь и Россию лишат членства в Международном союзе биатлонистов. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Напомним, ранее IBU отстранил спортсменов двух стран от соревнований под своей эгидой. И уровень конкуренции на этапах Кубка мира стал на порядок ниже. Статус федераций будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома организации, которое намечено на 17 марта.

Дисквалифицировать по национальному признаку спортсменов и спортивные федерации - это за гранью понимания. Это все печально не только для нас, но и для всего мирового биатлона. Конечно, эти соревнования уже не будут полноценными. В принципе, они могут раздать друг другу медали, даже не выступив. Допустим, французам и норвежцам раздали, одну какую-нибудь медаль шведам, одну немцам. Так что, постепенно эти соревнования будут деградировать. Опять же, нам нужно учиться жить по-новому, создавать свои соревнования. Не надо искать какую-то альтернативу - просто свои соревнования и все. Вообще, спорт должен оставаться вне политики. Мы просто должны создавать спортсменам условия, при которых они бы показывали свои выдающиеся результаты.
Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

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