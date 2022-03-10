Белорусские биатлонисты прилетели на этап Кубка России в Уфу

Дисквалифицировать по национальному признаку спортсменов и спортивные федерации - это за гранью понимания. Это все печально не только для нас, но и для всего мирового биатлона. Конечно, эти соревнования уже не будут полноценными. В принципе, они могут раздать друг другу медали, даже не выступив. Допустим, французам и норвежцам раздали, одну какую-нибудь медаль шведам, одну немцам. Так что, постепенно эти соревнования будут деградировать. Опять же, нам нужно учиться жить по-новому, создавать свои соревнования. Не надо искать какую-то альтернативу - просто свои соревнования и все. Вообще, спорт должен оставаться вне политики. Мы просто должны создавать спортсменам условия, при которых они бы показывали свои выдающиеся результаты.

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону