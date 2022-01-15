Белорусские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира

Первый белорусский подиум за 15 лет в мужской эстафете и серьезные амбиции на Олимпийский Пекин показали сегодня наши мужчины. Четверка белорусов - Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский - сегодня громко пошумели на мировой спортивной сцене, завоевав бронзовую медаль этапа Кубка мира в Германии. И это менее чем за месяц до пекинских Игр. Андрей Козлов рисует портрет медального квартета из Беларуси.

Никита Лобастов - это молодость и качество биатлона. Он в сезоне заправлял не сразу, но поехал быстро. Лобастов, между прочим, уже дважды медалист Кубка мира.

Дмитрий Лазовский, Минск. Это талант и страсть к своему ремеслу. Вчера юниор - сегодня железно основной в белорусском квартете мужчин. Более чем заслуженно.

Макс Воробей, Борисов. Это желание быть лучше, даже когда не все получается. И, безусловно - Воробей это атлетизм.

Антон Смольский, Копыль - на сегодня один из лучших в мире. Так и запишите. Идеальный атлет со всех позиций.

Белорусские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Финиш исторический, спустя годы, когда блистало поколение Рыженкова и Драчева. Но тут наши молодые белорусские парни показали, что могут на сегодня очень многое.













Смольский уже стал всем топам серьезным конкурентом - дважды поднимался именно в этом сезоне на личный подиум. А сегодняшняя эстафета - это борьба командная и характеров совершенно амбициозных атлетов со всей мировой карты. Пока те же норвежцы вопрошали за некоторые помарки судьям, наши сражались как львы. Трасса в Рупольдинге не прощает замешательства. В результате мы позади лишь России - те набрали обороты, и Германии - а те выступают, простите, дома. Но третья позиция в этой гонке и есть наша большая победа.

За всем этим важно выделить тренерский штаб сборной Беларуси - Андрей Падин и Роман Синиченко проделали в это межсезонье и ранее с командой огромную работу. И парни не подвели.

В зачете Кубка наций белорусские мужчины в топе - прямо сейчас мы пятые. И с объемом амбиций и таланта, который есть у них, стоит надеяться на еще больший прогресс. Но давайте постучим по дереву, не будем загадывать, а поаплодируем нашим ребятам.

Антон Смольский, призер этапа Кубка мира по биатлону - 2022

Эти эпизоды сюжета в формате постскриптум. Сутки тому назад в Раубичах мы застали первого тренера одного из бронзовых призеров Кубка мира Димы Лазовского. Александр Шумский и во время гонок при деле. Он тогда предположил успех, но сказал и важные слова.

Завтра в программе этапа Кубка мира в Рупольдинге - две гонки преследования. Не пропустите, ведь вы помните, что и наши девушки в этом сезоне так же блистательны.